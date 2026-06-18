ТАСС: Самая дорогая усадьба в РФ продается за 250 миллионов рублей в Москве

Самая дорогая усадьба в России — главный дом горoдскoй усaдьбы Toлокoнникoвых в Москве. Его можно использовать под коммерческое помещение, объект продается за 250 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что это нежилое здание площадью 505 квадратных метров, которое расположено на участке площадью 1069 квадратных метров. Усадьбу построили в 1883 году, а реконструирована она была в 2003-м.
Использовать можно два этажа, нулевой этаж и антресоль. В здании разрешено размещение объектов торговли, общепита, офисов и так далее, говорится в материале.
Стоимость самой дешевой микроквартиры в столице, доступной для покупки на вторичном рынке, оценили в 1,25 миллиона рублей. За эту сумму предлагается квартира-студия без окна площадью 2,5 квадратных метра на первом этаже в доме 2002 года постройки.
Самым дорогим районом Москвы для аренды жилья в апреле 2026 года стала Пресня, а самым дешевым — Бирюлево Западное. «Вечерняя Москва» узнала, почему наблюдается такой резкий разрыв в стоимости аренды между разными районами столицы.