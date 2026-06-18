ТАСС: Самая дорогая усадьба в РФ продается за 250 миллионов рублей в Москве

Стоимость самой дешевой микроквартиры в столице, доступной для покупки на вторичном рынке, оценили в 1,25 миллиона рублей. За эту сумму предлагается квартира-студия без окна площадью 2,5 квадратных метра на первом этаже в доме 2002 года постройки.