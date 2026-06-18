Как выспаться, не закрывая глаз

Идею отказа от сна не раз использовали писатели-фантасты. Герой рассказа Александра Беляева «Человек, который не спит» нашел противоядие сну — «антигипнотоксины». У Артура Кларка общество теряет необходимость в ночном отдыхе в процессе эволюции. Фантасты предсказывают конфликты из-за социального неравенства, когда отказавшиеся от сна работают в две смены, а спящие — как обычно, в одну. Проблема! Сейчас, кстати, трудиться без сна и отдыха вам просто не позволят законы: человек не может не спать. Или все-таки может?