Панацея от ультрафиолета? Россиянам раскрыли плюсы и минусы «умных» купальников

Летом на пляжах всё чаще встречаются люди в непрозрачных лонгсливах и сетчатых купальниках, которые производители позиционируют как защиту от ультрафиолета без кремов, но на самом деле у этих тканей есть как плюсы, так и серьёзные минусы, предупредила кандидат медицинских наук, дерматоонколог Наталия Гайдаш.