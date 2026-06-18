«Гарем из бесталанных красоток»: Критик Соседов назвал группы, в которых поют под фанеру

«Здесь можно вспомнить и группу “ВИА Гра”, которую расплодил Костя Меладзе. Он создал целый гарем из бесталанных красоток, которые всё время пели под фонограмму», — отметил эксперт в интервью Общественной Службе Новостей.
По его словам, в группах проще спрятать нескольких человек за одним солистом. Если один в коллективе умеет петь, остальным достаточно лишь открывать рот в унисон. В западных проектах тоже практикуют схему, когда берут одну вокалистку, а остальных участниц ставят на задний фон. Сегодня, как подчеркнул критик, на сцене стало ещё больше артистов, не знакомых с нотной грамотой.
Ранее Сергей Соседов сравнил двух популярных российских артистов. По его словам, Shaman (Ярослав Дронов) уже потерял внимание публики, а Ваня Дмитриенко продолжает выигрывать в негласной битве.
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