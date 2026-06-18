СК завел уголовное дело за клевету о якобы задержании экс-мэра Гомеля

Следственный комитет завел уголовное дело уголовное дело за клевету о якобы задержании экс-мэра Гомеля Владимира Привалова.
В июне 2026 года на различных интернет-ресурсах стала появляться ложная информация, касающаяся задержания и водворения в СИЗО бывшего председателя Гомельского горисполкома.
«Указанная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.
И уточнили, что в отношении Владимира Привалова не было заведено уголовное дело, не осуществлялось и уголовное преследование.
По указанному факту было заведено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса — клевета. Следователи устанавливают лиц, которые причастны к фейку и распространению ложной информации.
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