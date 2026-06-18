Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК завел уголовное дело за клевету о якобы задержании экс-мэра Гомеля

СК отреагировал на сообщения из сети о задержании экс-главы Гомельского горисполкома.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет завел уголовное дело уголовное дело за клевету о якобы задержании экс-мэра Гомеля Владимира Привалова.

В июне 2026 года на различных интернет-ресурсах стала появляться ложная информация, касающаяся задержания и водворения в СИЗО бывшего председателя Гомельского горисполкома.

«Указанная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

И уточнили, что в отношении Владимира Привалова не было заведено уголовное дело, не осуществлялось и уголовное преследование.

По указанному факту было заведено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса — клевета. Следователи устанавливают лиц, которые причастны к фейку и распространению ложной информации.

Ранее СК Беларуси вместе с СК РФ будет расследовать атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

Тем временем МВД Беларуси сказало, что поставит домашних скандалистов на учет сразу после этого.