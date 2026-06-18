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Рядом с ФОКом в Правдинске приступили к благоустройству сквера с детской площадкой

Работы нужно выполнить до 30 сентября.

Рядом с ФОКом в Правдинске приступили к благоустройству сквера с детской площадкой. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

Сквер появится на улице Комсомольской. Там выложат пешеходные дорожки из плитки и брусчатки, а также сделают покрытие из резиновой крошки. На территории высадят газоны и обустроят детскую площадку с игровыми и спортивными комплексами. В сквере также установят скамейки и наружное освещение.

«Начались долгожданные работы по благоустройству нового сквера, который станет современным общественным пространством для местных жителей. Подрядная организация уже активно ведёт подготовку территории и выполняет демонтаж существующей пешеходной дорожки», — рассказали в администрации округа.

Благоустройством сквера занимается ООО СК «Капитал» за 24 миллиона рублей. Работы нужно выполнить до 30 сентября.