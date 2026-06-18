Рядом с ФОКом в Правдинске приступили к благоустройству сквера с детской площадкой

Сквер появится на улице Комсомольской. Там выложат пешеходные дорожки из плитки и брусчатки, а также сделают покрытие из резиновой крошки. На территории высадят газоны и обустроят детскую площадку с игровыми и спортивными комплексами. В сквере также установят скамейки и наружное освещение.