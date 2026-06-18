Красноярцы выберут мелодию для главных часов города в День молодежи

В Красноярске, по традиции, главные городские часы в знаковые даты и государственные праздники меняют свою мелодию. Предстоящий День молодежи (27 июня) исключением не станет. Какая именно композиция будет звучать решат сами красноярцы. Голосование проходит в соцсетях главного управления молодёжной политики администрации города Красноярска — группе «Твоё время». На выбор предложены три варианта: Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд — Силуэт; Bearwolf — Феникс; DJ Smash — Волна Добавим, в Красноярске День молодежи отметят в Татышев-парке, в субботу, 27 июня. Главным приглашенным артистом празднования станет DJ Smash.