От атак ВСУ на Белгородскую область за сутки один человек погиб, девять ранены

Под удар ВСУ также попали Алексеевский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, Новооскольский, Прохоровский и Ровеньский округа. По данным главы региона, установлено десять обстрелов с применением авиации и артиллерии, а также два сброса взрывных устройств с БПЛА. Средства ПВО и привлеченные подразделения сбили 142 беспилотника.