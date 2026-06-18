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От атак ВСУ на Белгородскую область за сутки один человек погиб, девять ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз. В результате один человек погиб, девять пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз. В результате один человек погиб, девять пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Погибший установлен в Белгороде. Речь идет о водителе грузовика, который подвергся целенаправленному удару БПЛА. Ранения получили девять человек в Белгородском, Валуйском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах. Шесть жителей госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.

Под удар ВСУ также попали Алексеевский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, Новооскольский, Прохоровский и Ровеньский округа. По данным главы региона, установлено десять обстрелов с применением авиации и артиллерии, а также два сброса взрывных устройств с БПЛА. Средства ПВО и привлеченные подразделения сбили 142 беспилотника.

Сутками ранее при ударах ВСУ в Белгородской области погиб один человек, еще шесть пострадали. Атакам подверглись 12 муниципалитетов, было уничтожено 126 дронов.

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Биография Александра Шуваева
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