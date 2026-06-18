В Калининграде ищут волонтеров для кормления птенцов

В Калининграде организация, которая занимается спасением и лечением диких животных «Биосфера Балтики» объявила о поиске волонтеров-кормильцев. Приветствуют тех, кто любит животных, мечтает спасать жизни, не боится трудностей и вида сверчков с тараканами (именно их кушают птенцы). Трудиться надо в районе улицы 9 Апреля.
«Нам очень-очень-очень нужна реальная помощь руками. Птенцов очень много, кормим без остановки», — говорится в телеграм-канале организации.
Также ищут волонтера-куратора для общения с людьми.
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