В Калининграде ищут волонтеров для кормления птенцов

В Калининграде организация, которая занимается спасением и лечением диких животных «Биосфера Балтики» объявила о поиске волонтеров-кормильцев. Приветствуют тех, кто любит животных, мечтает спасать жизни, не боится трудностей и вида сверчков с тараканами (именно их кушают птенцы). Трудиться надо в районе улицы 9 Апреля.