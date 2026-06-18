Краевой центр охраны материнства и детства получил новое оборудование

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский клинический центр охраны материнства и детства по инициативе губернатора Михаила Котюкова получил новое высокотехнологичное оборудование. Для семи отделений из краевого бюджета выделили более 24 млн рублей на приобретение 12 единиц техники.