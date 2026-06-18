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Краевой центр охраны материнства и детства получил новое оборудование

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский клинический центр охраны материнства и детства по инициативе губернатора Михаила Котюкова получил новое высокотехнологичное оборудование. Для семи отделений из краевого бюджета выделили более 24 млн рублей на приобретение 12 единиц техники.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский клинический центр охраны материнства и детства по инициативе губернатора Михаила Котюкова получил новое высокотехнологичное оборудование. Для семи отделений из краевого бюджета выделили более 24 млн рублей на приобретение 12 единиц техники.

Новое оборудование поступило в сурдологический центр, эндоскопический кабинет и отделение ультразвуковой и функциональной диагностики № 1.

В эндоскопическом кабинете появились видеопроцессор, ирригационная помпа и гастроскоп. «Новое оборудование улучшит качество диагностики и сделает исследования более комфортными для маленьких пациентов, сократит время процедур», — отметил заведующий отделением Сергей Экзархов.

Для диагностики слуха в сурдоцентре приобрели систему отоакустической эмиссии. «Этот метод объективен, обладает высокой чувствительностью, подходит для пациентов любого возраста и проводится быстро», — пояснила заведующая центром Марина Валькова.

Отделение функциональной диагностики пополнилось системой электроэнцефалографического мониторинга. «Аппарат работает практически непрерывно. Его взаимозаменяемость гарантирует бесперебойную работу даже при поломке одного из устройств», — рассказал врач Андрей Носырев.

В этом году в центр поступит также оборудование в рамках национального проекта «Семья».

Инвестиции направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи для детей и будущих матерей в крае.