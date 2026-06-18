Более 2 тысяч семей Тульской области посетили фестиваль «Мир в руках семьи»

Фестиваль «Мир в руках семьи», который прошел в Туле, объединил более двух тысяч жителей Тульской области, сообщили в министерстве социальной защиты региона. Организация подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Семья».
«Организаторам проекта удалось создать то особое пространство, в котором каждая семья почувствовала поддержку. Участники фестиваля рассказывали о семейных традициях, демонстрировали свои таланты, делились историями. Это живое, искреннее общение — лучший способ укрепить институт семьи», — отметила председатель регионального отделения «Союза женщин России», член общественной палаты региона Татьяна Лысенко.
Проводить фестиваль помогали свыше 100 волонтеров. В программу мероприятия вошли выступления семей, мастер-классы для детей и взрослых, тематические встречи и церемония награждения активных участников.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.