Очевидцы сообщили о нашествии саранчи в одном из районов Ростовской области

Специалисты напомнили, что борьбу с саранчой нужно начинать немедленно, если ее численность превышает норму экономического порога вредоносности. Так, например, по азиатской перелетной саранче она составляет один экземпляр на квадратный метр, по мароккской саранче — два экземпляра на квадратный метр. Опасная распространенность для кобылки саранчи — десять экземпляров на квадратный метр.