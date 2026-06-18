Токаев поздравил казахстанских врачей с профессиональным праздником

«Поздравляю вас с Днем медицинского работника. Народная мудрость гласит: “Здоровье — главное богатство”. Здоровье нации — это действительно наивысшая ценность для нашей страны. Поэтому развитие сферы медицины является стратегической задачей государства.
Врачи играют особую роль в жизни общества. Безусловно, всеобщего признания достоин труд каждого работника, преданно служащего в сфере здравоохранения на благо людей. Наш народ уважает вас как представителей самой почитаемой профессии. В конечном итоге, медицинские работники вносят неизмеримый вклад в укрепление здоровья граждан — главного богатства нашей страны.
Я как глава государства выражаю искреннюю благодарность всем специалистам, которые самоотверженно трудятся в этой сфере", — сказал президент.
Глава государства также выразил благодарность медицинским работникам за активное участие в общенациональном референдуме. «В ходе референдума, прошедшего в марте, наши граждане продемонстрировали беспрецедентный уровень патриотизма и ответственности. Работники медицинской сферы также приняли активное участие в этом общем деле. В ходе ответственной политической кампании наш народ сплотился как единая нация и сделал свой исторический выбор. Наши граждане не остались равнодушными к судьбе страны и проголосовали в поддержку новой Конституции. Очевидно, что это было исключительное по своему значению решение, открывающее путь в светлое будущее», — добавил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что в Основном законе, который станет незыблемой опорой государства, вопросам здравоохранения уделено особое внимание. «Впервые здоровье нации обозначено как приоритет на столь высоком уровне. В Конституции получили свое отражение принципы обеспечения общественного порядка, охраны окружающей среды и бережного отношения к природным богатствам. Это стало важным шагом, показывающим, что сохранение человеческой жизни — не только задача медиков, но и ответственность всего общества», — сказал президент.