Токаев поздравил казахстанских врачей с профессиональным праздником

Глава государства также выразил благодарность медицинским работникам за активное участие в общенациональном референдуме. «В ходе референдума, прошедшего в марте, наши граждане продемонстрировали беспрецедентный уровень патриотизма и ответственности. Работники медицинской сферы также приняли активное участие в этом общем деле. В ходе ответственной политической кампании наш народ сплотился как единая нация и сделал свой исторический выбор. Наши граждане не остались равнодушными к судьбе страны и проголосовали в поддержку новой Конституции. Очевидно, что это было исключительное по своему значению решение, открывающее путь в светлое будущее», — добавил Касым-Жомарт Токаев.