Более 383 млн рублей составили штрафы с камер Нижнего Новгорода в 2025 году

Кроме того, в рамках двухмесячной тестовой работы комплекса фотофиксации «Страж» за перевозку сыпучих грузов без тента было вынесено 84 постановления на сумму порядка 1,1 млн рублей. В 2026 году развитие системы продолжится, и будут приобретены еще три таких комплекса.