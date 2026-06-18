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Более 383 млн рублей составили штрафы с камер Нижнего Новгорода в 2025 году

Больше половины средств взыскали за неправильную парковку.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде штрафы с камер видеофиксации в 2025 году составили 383,5 млн рублей. Больше половины средств взыскали за неправильную парковку. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

— За 2025 год инспекторами Административно-технической инспекции было зафиксировано 28 214 нарушений. В результате в городскую казну поступило 383,5 млн руб, — рассказал директор МКУ «АТИ Нижнего Новгорода» Алексей Чижиков.

Кроме того, в рамках двухмесячной тестовой работы комплекса фотофиксации «Страж» за перевозку сыпучих грузов без тента было вынесено 84 постановления на сумму порядка 1,1 млн рублей. В 2026 году развитие системы продолжится, и будут приобретены еще три таких комплекса.