Более 383 млн рублей составили штрафы с камер Нижнего Новгорода в 2025 году

В Нижнем Новгороде штрафы с камер видеофиксации в 2025 году составили 383,5 млн рублей. Больше половины средств взыскали за неправильную парковку. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике.
— За 2025 год инспекторами Административно-технической инспекции было зафиксировано 28 214 нарушений. В результате в городскую казну поступило 383,5 млн руб, — рассказал директор МКУ «АТИ Нижнего Новгорода» Алексей Чижиков.
Кроме того, в рамках двухмесячной тестовой работы комплекса фотофиксации «Страж» за перевозку сыпучих грузов без тента было вынесено 84 постановления на сумму порядка 1,1 млн рублей. В 2026 году развитие системы продолжится, и будут приобретены еще три таких комплекса.