В Красноярском крае у предпринимательницы нашли немаркированные сигареты и вейпы на 1,6 млн рублей

В Емельяново полицейские выявили продажу никотиносодержащей продукции без маркировки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Нарушение обнаружили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Емельяновский». В помещении, которым пользовалась местная предпринимательница, полицейские нашли и изъяли более 500 единиц табачных изделий и электронных систем доставки никотина.
Общая стоимость продукции превысила 1,6 млн рублей. В полиции отметили, что это считается особо крупным размером. Следователь возбудил уголовное дело по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров без маркировки.
Максимальное наказание по этой статье составляет до 6 лет лишения свободы.