Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае у предпринимательницы нашли немаркированные сигареты и вейпы на 1,6 млн рублей

В Емельяново полицейские выявили продажу никотиносодержащей продукции без маркировки.

В Емельяново полицейские выявили продажу никотиносодержащей продукции без маркировки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Нарушение обнаружили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Емельяновский». В помещении, которым пользовалась местная предпринимательница, полицейские нашли и изъяли более 500 единиц табачных изделий и электронных систем доставки никотина.

Общая стоимость продукции превысила 1,6 млн рублей. В полиции отметили, что это считается особо крупным размером. Следователь возбудил уголовное дело по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров без маркировки.

Максимальное наказание по этой статье составляет до 6 лет лишения свободы.