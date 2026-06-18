Более 700 соцконтрактов оформили жители Хабаровского края в 2026 году

Перед заключением контракта на предпринимательство или подсобное хозяйство граждане проходят тестирование уровня компетенций. При неудовлетворительном результате доступно обучение в центре «Мой бизнес». С февраля 2025 года при расчёте дохода семьи не учитывается ежемесячное пособие на ребёнка, что расширяет круг потенциальных получателей.