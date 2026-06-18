Более 700 соцконтрактов оформили жители Хабаровского края в 2026 году

В Хабаровском крае с начала 2026 года заключено 744 социальных контракта, что позволило оказать поддержку свыше 2 000 человек. Программа реализуется в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Объём финансирования на 2026 год составляет 448,3 млн рублей. По направлениям поддержки распределение следующее: открытие своего дела — 323 получателя, поиск работы — 238, ведение личного подсобного хозяйства — 114, преодоление трудной жизненной ситуации — 69.
Перед заключением контракта на предпринимательство или подсобное хозяйство граждане проходят тестирование уровня компетенций. При неудовлетворительном результате доступно обучение в центре «Мой бизнес». С февраля 2025 года при расчёте дохода семьи не учитывается ежемесячное пособие на ребёнка, что расширяет круг потенциальных получателей.
Приоритетное право на контракт имеют многодетные семьи, участники СВО и их семьи. Для демобилизованных участников СВО предусмотрена возможность однократного заключения контракта на развитие бизнеса без оценки нуждаемости (по рекомендации фонда «Защитники Отечества»). Супруги инвалидов I-II группы из числа участников СВО, признанные безработными, также могут оформить контракт.
Размеры выплат: до 350 000 рублей на бизнес, до 200 000 рублей на подсобное хозяйство, 25 186 рублей ежемесячно в течение 4 месяцев на поиск работы.
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