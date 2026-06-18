Большегруз спровоцировал пробку от Окатовой и Спортивной во Владивостоке

Напомним, ДТП с пострадавшими произошло на перекрёстке улиц Суханова и Ленинградской в Уссурийске. 54-летняя женщина за рулём Nissan Cube нарушила правила предоставления преимущества в движении и врезалась в автомобиль Mazda MPV.