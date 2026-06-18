Большегруз спровоцировал пробку от Окатовой и Спортивной во Владивостоке

ДТП с участием большегруза на кольце Запорожской спровоцировало серьёзную пробку во Владивостоке вечером 18 июня. Затор собирается со стороны улиц Окатовая и Спортивная, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Судя по опубликованным кадрам, крупногабаритный автомобиль перекрыл движение в одном из направлений, из-за чего транспортный поток вынужден объезжать препятствие, замедляя проезд.
Напомним, ДТП с пострадавшими произошло на перекрёстке улиц Суханова и Ленинградской в Уссурийске. 54-летняя женщина за рулём Nissan Cube нарушила правила предоставления преимущества в движении и врезалась в автомобиль Mazda MPV.