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Большегруз спровоцировал пробку от Окатовой и Спортивной во Владивостоке

Движение в районе кольца сильно затруднено.

Источник: PrimaMedia.ru

ДТП с участием большегруза на кольце Запорожской спровоцировало серьёзную пробку во Владивостоке вечером 18 июня. Затор собирается со стороны улиц Окатовая и Спортивная, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, крупногабаритный автомобиль перекрыл движение в одном из направлений, из-за чего транспортный поток вынужден объезжать препятствие, замедляя проезд.

Напомним, ДТП с пострадавшими произошло на перекрёстке улиц Суханова и Ленинградской в Уссурийске. 54-летняя женщина за рулём Nissan Cube нарушила правила предоставления преимущества в движении и врезалась в автомобиль Mazda MPV.