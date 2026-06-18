Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске и Комсомольске обновляют общежития колледжей

К началу учебного года завершится ремонт в общежитии Хабаровского технологического колледжа.

В Хабаровском крае продолжается капитальный ремонт общежитий колледжей по федеральному проекту «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным.

Уже в этом году студенты смогут заселиться в обновлённые помещения в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работы ведутся в общежитии № 2 Хабаровского технологического колледжа и общежитии Губернаторского авиастроительного колледжа.

Министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин отметил, что модернизация инфраструктуры учреждений среднего профессионального образования остаётся одной из приоритетных задач.

«Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчёркивал необходимость привести в порядок инфраструктуру колледжей и техникумов. С 2025 года федеральный проект “Профессионалитет” позволил начать модернизацию материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования», — рассказал Алексей Мокрушин.

По его словам, в прошлом году уже был завершён ремонт общежития № 1 Хабаровского технологического колледжа. До этого капитального обновления в здании не проводилось почти 49 лет — с момента его строительства.

В общежитии № 2 этого колледжа ремонт завершится к началу нового учебного года. Студентов ждут обновлённые жилые комнаты, современные санузлы и улучшенная инфраструктура.

«Совсем скоро у нас появятся новые комнаты, отремонтированные санузлы и удобная инфраструктура. Мы благодарны Президенту за то, что студенческая жизнь и её качество находятся в центре внимания властей», — отметила директор Хабаровского технологического колледжа Людмила Менякова.

В Комсомольске-на-Амуре капитальный ремонт проходит в общежитии Губернаторского авиастроительного колледжа, построенном ещё в 1958 году. Здесь обновят кровлю, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электросети, освещение и пожарную сигнализацию. Кроме того, в здании заменят мебель и оборудование, отремонтируют стены и полы. Завершить работы планируется до 30 октября.

Оба колледжа являются участниками проекта «Профессионалитет». В Комсомольске-на-Амуре действует учебно-производственный кластер «Машиностроение», где по специальностям для авиастроительной отрасли обучаются 667 студентов. В Хабаровском технологическом колледже работает кластер «Туризм и сфера услуг» с современными площадками для подготовки специалистов в индустрии красоты, туризма, дизайна и швейного производства.