В Хабаровске и Комсомольске обновляют общежития колледжей

В Хабаровском крае продолжается капитальный ремонт общежитий колледжей по федеральному проекту «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным.
Уже в этом году студенты смогут заселиться в обновлённые помещения в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работы ведутся в общежитии № 2 Хабаровского технологического колледжа и общежитии Губернаторского авиастроительного колледжа.
Министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин отметил, что модернизация инфраструктуры учреждений среднего профессионального образования остаётся одной из приоритетных задач.
«Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчёркивал необходимость привести в порядок инфраструктуру колледжей и техникумов. С 2025 года федеральный проект “Профессионалитет” позволил начать модернизацию материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования», — рассказал Алексей Мокрушин.
По его словам, в прошлом году уже был завершён ремонт общежития № 1 Хабаровского технологического колледжа. До этого капитального обновления в здании не проводилось почти 49 лет — с момента его строительства.
В общежитии № 2 этого колледжа ремонт завершится к началу нового учебного года. Студентов ждут обновлённые жилые комнаты, современные санузлы и улучшенная инфраструктура.
«Совсем скоро у нас появятся новые комнаты, отремонтированные санузлы и удобная инфраструктура. Мы благодарны Президенту за то, что студенческая жизнь и её качество находятся в центре внимания властей», — отметила директор Хабаровского технологического колледжа Людмила Менякова.
В Комсомольске-на-Амуре капитальный ремонт проходит в общежитии Губернаторского авиастроительного колледжа, построенном ещё в 1958 году. Здесь обновят кровлю, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электросети, освещение и пожарную сигнализацию. Кроме того, в здании заменят мебель и оборудование, отремонтируют стены и полы. Завершить работы планируется до 30 октября.
Оба колледжа являются участниками проекта «Профессионалитет». В Комсомольске-на-Амуре действует учебно-производственный кластер «Машиностроение», где по специальностям для авиастроительной отрасли обучаются 667 студентов. В Хабаровском технологическом колледже работает кластер «Туризм и сфера услуг» с современными площадками для подготовки специалистов в индустрии красоты, туризма, дизайна и швейного производства.