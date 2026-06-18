В Москве продлят набережную Марка Шагала

Набережную Марка Шагала продлят в Даниловском районе Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в нацмессенджере «Макс». Создание новых рекреационных объектов соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Протяженность нового участка от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки составит 1,2 километра. Там планируют укрепить берега и сделать подпорные стены, оборудовать места отдыха, детские и спортивные площадки, обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, а также тропы здоровья.
«Площадь благоустройства составит около 90 тысяч квадратных метров. Фактически набережная станет новой парковой зоной. В центре расположится амфитеатр, рядом с ним — причал. Появятся еще две площадки для проведения мероприятий», — написал Сергей Собянин.
На набережной возведут четыре пешеходные эстакады. Они позволят создать бесшовную связь маршрутов для прогулок. С эстакад откроется живописный вид на Москву-реку. Завершить основные работы планируют в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.