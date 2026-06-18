В Волгограде банкротят компанию, занимавшуюся ремонтом ЦУМа

Иск налоговиков Башкортостана к компании «Приволжтрансстрой» начнут рассматривать 25 июня в волгоградском арбитраже. Обратиться в суд межрайонную инспекцию ФНС № 4 заставила задолженность акционерного общества по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды.
По данным истца, сумма долга — 68 млн 623 тысячи 966,48 рубля. Из них налог — 64 млн 090 тысяч 307,87 рубля, пени набежало 4 млн 405 тысяч 548,81 рубля. Также с компании требуют взыскать штраф в сумме 127 397,80 рубля и госпошлину — 712 рубля, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Волгоградской области.
В связи с неисполнением обязательств по уплате налогов АО «Приволжтрансстрой» требуют признать банкротом.
Компания была задействована в ремонте волгоградского ЦУМа и бывшего кинотеатра «Победа». По поводу качества последнего возникли вопросы у главы СК Александра Бастрыкина в марте 2024 года. А в августе стало известно, что в офисах компании прошли обыски. Несколько дней спустя были арестованы главы и «Приволжтрансстроя», и «СЗ Метеокомфорт».
18 июня в арбитраже решится судьба производителя автобусов «Волгабас» — к этому предприятию из города Волжского также предъявляет претензии башкирское УФНС.