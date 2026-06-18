В Волгограде банкротят компанию, занимавшуюся ремонтом ЦУМа

Компания была задействована в ремонте волгоградского ЦУМа и бывшего кинотеатра «Победа». По поводу качества последнего возникли вопросы у главы СК Александра Бастрыкина в марте 2024 года. А в августе стало известно, что в офисах компании прошли обыски. Несколько дней спустя были арестованы главы и «Приволжтрансстроя», и «СЗ Метеокомфорт».