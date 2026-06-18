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СКР начал проверку после падения строительного забора на беременную нижегородку

В Нижнем Новгороде следователи СКР начали процессуальную проверку информации о падении строительного забора на беременную женщину. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

В Нижнем Новгороде следователи СКР начали процессуальную проверку информации о падении строительного забора на беременную женщину. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Информация о случившемся появилась в нижегородских СМИ.

Проверка проводится в рамках ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ).

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Доклад о результатах проверки будет направлен в центральный аппарат СКР. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.