В Ростове началось слушание дела о покушении на главу Херсонской области

На скамье подсудимых находятся Александр Кручиненко, Николай Семенюк и Сергей Семенюк. По версии следствия, в апреле 2025 года они расстреляли общественного деятеля Валерия Кулешова, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ на территории Украины. Кроме того, фигуранты, как считают следователи, подорвали летом 2025 года в Херсоне автомобиль с начальником департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области Дмитрием Савлученко, в результате чего тот погиб.