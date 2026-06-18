Застройщик «Земля Профи» выплатит 3 млн рублей за погибшего от листа фанеры волгоградца

Напомним, что трагедия произошла вечером 11 июля 2023 на пешеходной зоне сквера имени Пушкина в центре Волгограда. 50-летний мужчина, спускаясь по лестнице, получил удар по голове листом фанеры, который упал с четвертого этажа строящейся высотки на ул. Краснознаменская, 5а. Момент удара попал на видео. Позже в больнице, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался. Приговором Центрального районного суда за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека был осужден ИП Негодяев И. Б. — подрядчик на возводимом объекте. Было доказано, что он не обеспечил надлежащее хранение строительных материалов (фанерных листов) в помещении без стен. Фрагмент фанерного листа упал вниз в результате сильного порыва ветра.