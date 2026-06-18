Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застройщик «Земля Профи» выплатит 3 млн рублей за погибшего от листа фанеры волгоградца

Дзержинский районный суд Волгограда обязал застройщика высотки на улице Краснознаменская ООО "Земля.

Дзержинский районный суд Волгограда обязал застройщика высотки на улице Краснознаменская ООО «Земля Профи» выплатить 3 миллиона рублей моральной компенсации сыну мужчины, который погиб от удара по голове улетевшим со стройки листом фанеры.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск к застройщику в пользу инвалида детства, который потерял отца в следствии нарушений требований безопасности при строительстве здания, подавала прокуратура Дзержинского района. Требование надзорного органа полностью удовлетворены.

Напомним, что трагедия произошла вечером 11 июля 2023 на пешеходной зоне сквера имени Пушкина в центре Волгограда. 50-летний мужчина, спускаясь по лестнице, получил удар по голове листом фанеры, который упал с четвертого этажа строящейся высотки на ул. Краснознаменская, 5а. Момент удара попал на видео. Позже в больнице, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался. Приговором Центрального районного суда за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека был осужден ИП Негодяев И. Б. — подрядчик на возводимом объекте. Было доказано, что он не обеспечил надлежащее хранение строительных материалов (фанерных листов) в помещении без стен. Фрагмент фанерного листа упал вниз в результате сильного порыва ветра.

Прокуратура посчитала, что после вступления приговора в силу, ответственность за случившееся должен нести и застройщик.

— Установленный вступившим в законную силу приговором факт нарушения требований безопасности при проведении работ со стороны подрядчика, привлеченного застройщиком ООО «Земля Профи» к возведению объекта капитального строительства, предусматривает непосредственную ответственность застройщика в соответствии с нормами ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, -пояснила Черединина.

Отметим, что ранее ООО «Земля Профи» фигурировало в деле о лишении депутатского мандата Станислава Короткова. Тогда еще действующего депутата Волгоградской областной думы уличили в нарушении антикоррупционного законодательства. В частности отмечалось, что, будучи депутатом, он фактически вел предпринимательскую деятельность и управлял коммерческими организациями, одна из которых ООО «Земля Профи». А чтобы формально исполнить закон, он передал свои доли в доверительное управление матери и дочери.

Прокуратура добилась прекращения полномочий депутата по антикоррупционной статье, лишив Короткова всех льгот и преференций. В настоящее время в судебном порядке с него взыскивают нелегально заработанные миллионы.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!