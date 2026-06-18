В Курске пройдет турнир по боксу

Турнир по боксу, посвященный памяти Ивана Крутикова, погибшего при освобождении Суджи, пройдет в Курске 19 и 20 июня при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в областном министерстве физической культуры и спорта.
Мероприятие состоится в спортивном комплексе «Динамо». На турнире определят сильнейших боксеров-юношей в трех возрастных группах: 2010−2011, 2012−2013, 2014−2015 годов рождения.
«Мы хотим, чтобы турнир памяти Ивана Крутикова приобрел традиционный характер и проходил каждый год. Его основная задача — не только расширить соревновательный опыт юных боксеров, но и сохранить память об Иване — мужественном человеке, настоящем герое. В этом году на турнире встретятся не только представители бокса Курской области, но и спортсмены из соседних регионов», — отметил руководитель федерации бокса Курской области Александр Трубников.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.