В Курске пройдет турнир по боксу

«Мы хотим, чтобы турнир памяти Ивана Крутикова приобрел традиционный характер и проходил каждый год. Его основная задача — не только расширить соревновательный опыт юных боксеров, но и сохранить память об Иване — мужественном человеке, настоящем герое. В этом году на турнире встретятся не только представители бокса Курской области, но и спортсмены из соседних регионов», — отметил руководитель федерации бокса Курской области Александр Трубников.