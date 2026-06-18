Энергосистему Красноярского края подготовят к зиме почти за 10 миллиардов рублей

В Красноярском крае продолжаются работы по ремонту объектов генерации и электрических сетей. На обеспечение готовности к осенне-зимнему сезону выделено свыше 9,8 миллиардов рублей. Запланирован капитальный ремонт и модернизация почти 4 970 километров ЛЭП, восстановление более 1 800 трансформаторов и 3 тысяч выключателей на подстанциях, а также обслуживание 56 турбин и 52 генераторов, установленных на теплоэлектроцентралях. Качественное и своевременное выполнение ремонтов — залог устойчивого прохождения зимнего максимума нагрузок. Министерство держит на контроле каждый этап, чтобы все работы шли строго по графику, — подчеркнул министр промышленности и торговли края Максим Ермаков. Министерство энергетики России проведет оценку готовности и выполнения целевых показателей надежности. Результаты будут представлены не позднее 6 ноября 2026 года. Напомним, в Красноярском крае общая протяженность электрических сетей составляет свыше 70 тысяч километров, а годовой объем произведенной электроэнергии в 2025 году превысил 80 миллиардов кВт·ч.