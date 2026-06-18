Российские промышленники призвали ЦБ ускорить снижение ставки, чтобы бизнес «не замёрз окончательно»

В Госдуме допустили, что к концу лета ключевая ставка может опуститься до 13%. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что свежая статистика даёт ЦБ пространство для более смелого решения: за последний месяц в стране были недели, когда цены шли вниз.