Департамент культуры Екатеринбурга окажет поддержку «Коляда-театру»

Напомним, что «Коляда-театр» оказался на грани закрытия после смерти его основателя драматурга Николая Коляды. Сейчас замдиректора театра Эка Вашикидзе подала иск в суд, в котором просит признать ее руководителем и одним из учредителей «Коляда-театра». Без этого учреждение не может сдавать налоговую отчетность и платить сотрудникам зарплату. В поддержку театра граждане и деятели культуры собрали уже более 400 подписей.