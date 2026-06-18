В Красноярском крае слесарь отсудил 600 тысяч после ЧП в колодце

В Назарово суд взыскал 600 тыс. рублей в пользу слесаря, который получил тяжелый вред здоровью во время работы в канализационном колодце. Об этом сообщили в Назаровском городском суде.
Несчастный случай произошел 16 сентября 2023 года. Работник спустился в колодец для очистки и восстановления работы канализации, но во время работ потерял сознание. После подъема на поверхность его доставили в реанимацию. Мужчина 3 дня находился в коме, около месяца лечился в стационаре, а затем продолжил лечение амбулаторно. После происшествия у него появилась боязнь замкнутых пространств, также он не может найти работу по специальности и нуждается в легком труде.
Прокуратура обратилась в суд в интересах пострадавшего и просила взыскать с работодателя 800 тыс. рублей. Суд установил вину работодателя в отсутствии должного контроля за безопасностью работ, но также учел грубую неосторожность самого работника. В итоге с работодателя взыскали 600 тыс. рублей компенсации морального вреда.
Решение пока не вступило в законную силу.