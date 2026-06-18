В Красноярском крае слесарь отсудил 600 тысяч после ЧП в колодце

Несчастный случай произошел 16 сентября 2023 года. Работник спустился в колодец для очистки и восстановления работы канализации, но во время работ потерял сознание. После подъема на поверхность его доставили в реанимацию. Мужчина 3 дня находился в коме, около месяца лечился в стационаре, а затем продолжил лечение амбулаторно. После происшествия у него появилась боязнь замкнутых пространств, также он не может найти работу по специальности и нуждается в легком труде.