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В Красноярском крае слесарь отсудил 600 тысяч после ЧП в колодце

В Назарово суд взыскал 600 тыс. рублей в пользу слесаря, который получил тяжелый вред здоровью во время работы в канализационном колодце.

В Назарово суд взыскал 600 тыс. рублей в пользу слесаря, который получил тяжелый вред здоровью во время работы в канализационном колодце. Об этом сообщили в Назаровском городском суде.

Несчастный случай произошел 16 сентября 2023 года. Работник спустился в колодец для очистки и восстановления работы канализации, но во время работ потерял сознание. После подъема на поверхность его доставили в реанимацию. Мужчина 3 дня находился в коме, около месяца лечился в стационаре, а затем продолжил лечение амбулаторно. После происшествия у него появилась боязнь замкнутых пространств, также он не может найти работу по специальности и нуждается в легком труде.

Прокуратура обратилась в суд в интересах пострадавшего и просила взыскать с работодателя 800 тыс. рублей. Суд установил вину работодателя в отсутствии должного контроля за безопасностью работ, но также учел грубую неосторожность самого работника. В итоге с работодателя взыскали 600 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Решение пока не вступило в законную силу.