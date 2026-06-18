В аэропорту Храброво отменены 10 рейсов, 21 задерживаются

По данным ТАСС, атака стала одной из самых массированных с начала года. На подлёте к Москве, по словам мэра Сергея Собянина, было уничтожено около 180 беспилотников. Незначительные повреждения, сообщил он, получило одно из зданий на территории торгового центра «Садовод», пострадавших нет. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что обломки беспилотника попали на кровлю торгового центра «Белая Дача» в Люберцах. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом, пострадавших, по предварительным данным, нет.