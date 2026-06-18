В аэропорту Храброво отменены 10 рейсов, 21 задерживаются

Аэропорт «Храброво» проинформировал пассажиров о корректировке расписания авиарейсов в четверг, 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«В связи с вводом 18 июня временных ограничений в аэропортах московского авиационного узла в расписании вылетов и прилетов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — говорится в сообщении.
Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта, в настоящее время отменено 5 рейсов на вылет и столько же на прилет. Задерживаются 11 рейсов на вылет и 10 на прилет.
Ночью накануне силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 18 российских регионов, Республики Крым, Московского региона и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ТАСС, атака стала одной из самых массированных с начала года. На подлёте к Москве, по словам мэра Сергея Собянина, было уничтожено около 180 беспилотников. Незначительные повреждения, сообщил он, получило одно из зданий на территории торгового центра «Садовод», пострадавших нет. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что обломки беспилотника попали на кровлю торгового центра «Белая Дача» в Люберцах. В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом, пострадавших, по предварительным данным, нет.
Кроме того, по данным ТАСС, нескольким беспилотникам удалось атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.