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Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом

На Дону с 10:00 до 13:00 и до конца суток 18 июня, а также 19, 20 и 21 июня ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Ростовского гидрометцентра.

Источник: Коммерсантъ

На Дону с 10:00 до 13:00 и до конца суток 18 июня, а также 19, 20 и 21 июня ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Ростовского гидрометцентра.

В ведомстве призвали всех быть внимательными и осторожными.

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