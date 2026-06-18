Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом

На Дону с 10:00 до 13:00 и до конца суток 18 июня, а также 19, 20 и 21 июня ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Ростовского гидрометцентра.