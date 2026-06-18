Приемная кампания-2026: что ждет нижегородских абитуриентов в этом году

«Если в прошлом году вуз сам выбирал день, когда огласит финальные списки, то в этом году день зачисления поступивших на очную форму без льгот и квот — 7 августа. Эта дата станет “днём тишины”: в этот день нельзя будет отозвать согласие на зачисление. Это сделано, чтобы упорядочить систему зачисления и у всех были равные права», — отметил ректор лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова Никита Авралев.