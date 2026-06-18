Приемная кампания-2026: что ждет нижегородских абитуриентов в этом году

20 июня стартует приём документов в вузы. В этом году в приёмной кампании появился ряд нововведений. О том, что ждёт нижегородских абитуриентов, выяснила корреcпoндент сайта pravda-nn.ru.
Зачисление по-новому.
Как отметила заместитель министра науки и высшего образования Нижегородской области Любовь Широкова, с этого года подача заявлений в вузы дистанционно доступна только через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на портале госуслуг. Сделать это через сайт вуза теперь не получится. Два других способа — лично в приёмной комиссии и заказным письмом по почте.
С этого года поступить в вуз в после окончания колледжей и техникумов по результатам внутренних испытаний можно только в соответствии с профилем, полученным на предшествующем уровне образования.
«В противном же случае выпускники СПО для поступления в вуз должны сдавать ЕГЭ», — подчеркнула Любовь Широкова.
Кроме того, появились изменения, связанные с зачислением абитуриентов.
«Если в прошлом году вуз сам выбирал день, когда огласит финальные списки, то в этом году день зачисления поступивших на очную форму без льгот и квот — 7 августа. Эта дата станет “днём тишины”: в этот день нельзя будет отозвать согласие на зачисление. Это сделано, чтобы упорядочить систему зачисления и у всех были равные права», — отметил ректор лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова Никита Авралев.
Целевое обучение.
Все большую популярность набирает целевое обучение. Теперь абитуриенты могут выбрать не только вуз, но и работодателя. Целевые места можно найти через портал Работа.ру.
«Современная система целевого приема через портал Работа.ру в России самая прозрачная, — пояснил Никита Авралев. — У нас порядка 50 целевых мест для педагогов с английский языком “привязаны” к работодателю. Кстати, нередко выпускники педагогических направлений хотят вернуться в свою школу, теперь они могут посмотреть целевое место в родной школе».
Очень востребовано целевое обучение и в Мининском университете.
«Самая большая квота — целевая, на все уровни образования по целевой квоте выделено 222 места. В этом году впервые на трех профилях педагогического университета в первичном плане приема нет общего конкурса — всё закрыто целевым, так как много мест, которые востребованы и у ребят, и у работодателей», — отметила директор Центра профориентации Мининского университета Галина Мельникова.
Платно примут не всех.
Самые значительные изменения — в правилах приема на коммерческой основе. С этого года объём платного приема для каждого вуза устанавливает государство. Это сделано для создания правильного баланса на рынке труда и повышения качества подготовки специалистов. Соответственно, на коммерческие места вузы теперь отбирают абитуриентов тоже по конкурсу баллов ЕГЭ. Узнать точное число платных мест на нужном направлении можно на сайте университета.
«В этом году объёмы коммерческого приёма устанавливает министерство науки и высшего образования, исходя из среднего внебюджетного приема на уровне прошлого года, — отметил Никита Авралев. — Это новая ситуация, поэтому выпускникам с более низкими баллами ЕГЭ будем рекомендовать подавать заявления туда, где конкурс меньше, а также на смежные направления».
Коммерческий прием заканчивается не в одну дату — у каждого вуза это будет указано на сайте ближе к концу августа.
Бюджетных мест стало больше.
В ряде вузов выросло количество бюджетных мест, а количество платных осталось на уровне средних значений прошлых лет. Так, в нижегородском филиале РАНХиГС совокупное количество платных и коммерческих мест составляет 2 233 места (в 2025 году было 1 934 места).
«Особенно вырос прием на среднее профессиональное обучение. Количество бюджетных мест на СПО с 2024 года выросло в 4 раза, в этом году это 160 мест», — рассказала директор института- филиала РАНХиГС Екатерина Лебедева.
В Мининский университет общее количество бесплатных мест на очной форме обучения увеличено на 6,5% по сравнению с прошлым годом. На все формы обучения смогут бесплатно поступить 1 356 человек. Самый большой объем бюджетного набора приходится традиционно на педагогические направления и IT. На платной основе вуз примет 1 590 студентов.
Новые направления обучения.
В этом году нижегородские вузы вводят новые направления обучения. Например, в Мининском университете открывает прием на инженерные специальности: «Физика конденсированного состояния», «Химия», «Промышленный инжиниринг». Также стартуют инновационные педагогические программы по дошкольному и дополнительному образованию, изобразительному искусству и дизайн мультимедиа.
Новые направления, в том числе связанные с искусственным интеллектом, появились в нижегородском филиале РАНХиГС и в ННГУ имени Лобачевского. В лингвистическом университете абитуриентов ждут две новые программы, посвященные международным отношениям и международному туризму.
Всего в регионе в 2026 году 9 675 бюджетных мест. Учитывая, что 11 класс закончили чуть менее 13 тысяч человек, бесплатное высшее образование станет доступно почти трем четвертям выпускников. Важно помнить, что подача документов начинается 20 июля, а заканчивается 25 июля. Для тех, кому предстоит сдавать внутренние испытания вуза, приём документов заканчивается раньше — с 10 июля и не позднее 20 июля.