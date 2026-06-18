Что надеть на выпускной. Стилист назвала самые трендовые образы 2026

— В первую очередь нужно отталкиваться от своих ощущений, нравится ли отражение в зеркале. Советы подруг и мамы важны, но сначала нужно слушать себя. Лучше не критиковать себя, а увидеть сильные стороны. Так, у девушки крупного телосложения могут быть тонкие руки. Тогда можно сделать акцент на них, выбрав платье с открытыми плечами. Или у выпускницы могут быть стройные, красивые ноги. Тогда можно выбрать платье с асимметричным подолом и вертикальными линиями, которые будут вытягивать силуэт.