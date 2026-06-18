Что надеть на выпускной. Стилист назвала самые трендовые образы 2026

Совсем немного времени осталось до выпускных балов и перед вчерашними школьниками остро встал вопрос выбора наряда на праздник. Стилист Анастасия Кропотина рассказала корреспонденту сайта perm.aif.ru о том, как выбрать торжественный туалет, что в тренде в этом сезоне и почему маме выпускника не стоит облачаться в мини.
Тренд на женственность.
Юлия Загородских, «АиФ-Прикамье»: Анастасия, какие выпускные наряды в тренде в этом сезоне?
Анастасия Кропотина: в первую очередь — кружево и акцент на женственность. Это лёгкие струящиеся ткани, атлас, другие материалы с сатиновым блеском, много цвета, пайетки, приталенные силуэты. Предпочтение стоит отдать юбкам и платьям. Из аксессуаров актуальны всевозможные цветы — украшения в виде цветов, яркие, крупные детали. В моде пастельная палитра: голубой, жёлтый, мятный, в меньшей степени розовый. У юношей выбор чуть скромнее. Если хочется сделать образ ярче, стоит присмотреться к узким галстукам, а также пиджакам с акцентными плечами, можно рассмотреть и крупные броши.
— Какие правила нужно учитывать при выборе обуви и аксессуаров и что сейчас в моде?
— Тренд номер один — цветы. Это могут быть серьги с крупными цветками, большое кольцо или колье. Серьги в виде крупных колец тоже очень актуальны, в целом, есть тренд на крупные детали — бусы, серьги, браслеты, кольца. Украшения могут быть металлическими или из пластика, смолы. Ободки на голову идут не всем, их лучше выбрать девушкам, которые собирают романтичный образ. Главное правило — не переборщить. Если у девушки яркое, акцентное платье, то украшения, сумку и обувь лучше выбрать более минималистичные. Если платье неброское — обувь и аксессуары можно сделать более заметными.
— Как выбрать наряд, чтобы он потом не пылился в шкафу и оставался актуален?
— Если есть цель носить вещи не только на праздники, лучше обратить внимание на комплекты, а не платья. Так, юбка и топ, блузка и брюки, пиджак и юбка после выпускного не будут лежать без дела — из них можно будет сочетать новые актуальные комплекты.
Мама — в костюме.
— Какие ошибки могут испортить выпускной образ?
— Важно понимать уместность ткани для праздничного вечера. Например, лён и хлопок будут мяться и выглядеть не очень торжественно. Ещё очень важно подобрать бельё под платье: неверно выбранным бельём можно испортить весь образ. Обойдитесь без прозрачных силиконовых бретелей, это иллюзия, что их не видно. Также важно подбирать наряд по размеру. Если девушка хочет казаться стройнее, то не стоит себя обтягивать, так мы, наоборот, добавляем объёма формам. Особенно, это заметно в вечерних образах, когда используются ткани с блеском.
— Как понять, что вещь тебе подходит?
— В первую очередь нужно отталкиваться от своих ощущений, нравится ли отражение в зеркале. Советы подруг и мамы важны, но сначала нужно слушать себя. Лучше не критиковать себя, а увидеть сильные стороны. Так, у девушки крупного телосложения могут быть тонкие руки. Тогда можно сделать акцент на них, выбрав платье с открытыми плечами. Или у выпускницы могут быть стройные, красивые ноги. Тогда можно выбрать платье с асимметричным подолом и вертикальными линиями, которые будут вытягивать силуэт.
— На какой наряд обратить внимание в этом сезоне маме выпускника или выпускницы?
— Не стоит, на мой взгляд, маме излишне оголяться. Лучше выглядеть более строго, лаконично и сдержанно. Здесь могут помочь костюмные варианты: юбка с красивым жакетом или брюки с пиджаком. Это выглядит и нарядно, и сдержанно. А яркие аксессуары, например, в золотом оттенке, сделают образ интереснее. Розовые, нежные платья и мини лучше оставить для дочки.