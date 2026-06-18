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Курянин пострадал и потерял отца при атаке БПЛА в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в районе села Борисполье Ракитянского округа Белгородской области. В результате мужчина погиб на месте, его сын был ранен. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Источник: Коммерсантъ

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в районе села Борисполье Ракитянского округа Белгородской области. В результате мужчина погиб на месте, его сын был ранен. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Бойцы «БАРС-Белгород» доставили пострадавшего в Ракитянскую центральную райбольницу. После оказания медпомощи его отпустили домой. Машина повреждена.

Также в Ракитном из-за атаки FPV-дрона сгорел грузовик. В поселке Пролетарский того же муниципалитета из-за взрыва беспилотника были посечены осколками два автомобиля.

За минувшие сутки при ударах ВСУ по Белгородской области один человек погиб и девять были ранены. Погибший — водитель грузовика, по которому целенаправленно ударил беспилотник. Этот момент попал на видео.

UPD: курский губернатор Александр Хинштейн уточнил, что под удар ВСУ попали жители Беловского района. Погибшему было 62 года. Его 34-летний сын получил минно-взрывную травму, множественные слепые осколочные ранения спины, левого плеча, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акубаротравму. Несмотря на обширные травмы, он отказался от госпитализации.

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