Нижегородское правительство намерено создать единый контролирующий орган

В правительстве Нижегородской области планируют создать единый орган, который будет курировать государственный и муниципальный контроль. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил на заседании заксобрания, представляя нового зампреда Дениса Исмагилова.
Глава региона отметил, что изменение структуры правительства произошло в результате детально проработанной системы реформирования регионального контроля.
Он добавил, что новый орган в том числе будет обеспечивать координацию муниципального контроля. Кроме инспекционных функций он возьмет на себя роль методического координационного центра.