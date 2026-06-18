Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородское правительство намерено создать единый контролирующий орган

В правительстве Нижегородской области планируют создать единый орган, который будет курировать государственный и муниципальный контроль. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил на заседании заксобрания, представляя нового зампреда Дениса Исмагилова.

В правительстве Нижегородской области планируют создать единый орган, который будет курировать государственный и муниципальный контроль. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил на заседании заксобрания, представляя нового зампреда Дениса Исмагилова.

Глава региона отметил, что изменение структуры правительства произошло в результате детально проработанной системы реформирования регионального контроля.

Он добавил, что новый орган в том числе будет обеспечивать координацию муниципального контроля. Кроме инспекционных функций он возьмет на себя роль методического координационного центра.