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В Индустриальном районе Перми на два месяца закрыли крупный филиал МФЦ

В центре «Мои Документы» проведут ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Краевой МФЦ сообщил о временной приостановке работы центра «Мои Документы» на ул. 9 Мая, 3. В отделении с 22 июня проведут ремонт телекоммуникационных сетей. По предварительным данным, ремонтные работы продлятся до конца августа.

На время ремонта клиенты МФЦ могут обращаться за получением госуслуг в любой из действующих офисов на территории Перми. В качестве альтернативных вариантов рекомендуют отделения на ш. Космонавтов, 65 и ул. Куйбышева, 9.

В краевом МФЦ пояснили, что ремонт телекоммуникационных сетей является необходимой мерой для функционирования центров «Мои Документы» МФЦ. Жителей Перми просят отнестись к возникшей ситуации с пониманием.