Двое погибли при пожаре в частном доме под Волгоградом

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Специалисты осмотрели тела погибших и не нашли на них видимых повреждений, которые указывали бы на криминальный характер смерти. Это позволяет предположить, что люди погибли именно из-за огня и дыма.