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По Зеленоградскому району проедет творческая агитбригада как во времена СССР

Проект посвящен становлению района и первым переселенцам.

По Зеленоградскому району проедет агитационно-художественная бригада — подготовлена программа «в лучших традициях агитбригад советской эпохи, вдохнув в нее современное звучание». Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Проект посвящен становлению Зеленоградского района, 80-летию образования Калининградской области и первым переселенцам. Старт пути бригады намечена на 11 утра 20 июня. Первое выступление состоится на площадке Зеленоградского городского центра культуры и искусства (Курортный проспект, д.11).

В течение июня и июля артисты побывают в поселках Зеленоградского района. Отмечается, что перед началом творческой программы запланированы встречи с представителями комитета соцзащиты, которые расскажут о новых мерах социальной поддержки населения.