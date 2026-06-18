Новый скейт‑парк на Стрелке: Нижний Новгород ярко отметит Международный день скейтбординга

Концепция площадки пропитана духом города: в ее облике нашли отражение узнаваемые детали нижегородского быта. Здесь можно будет увидеть отсылки к знаковым для местных скейтеров местам — от характерной брусчатки и типичного подъезда до «пирамидки», с которой многие начинали осваивать первые трюки, и двора с легендарной «Волгой».