Новый скейт‑парк на Стрелке: Нижний Новгород ярко отметит Международный день скейтбординга

В Международный день скейтбординга, 21 июня, на территории Стрелки в Нижнем Новгороде распахнет двери новый скейт‑парк. Открытие приурочено к фестивалю «Пари Фест» (12+) и станет настоящим подарком для любителей активного образа жизни, сообщают организаторы «Пари Феста».
Концепция площадки пропитана духом города: в ее облике нашли отражение узнаваемые детали нижегородского быта. Здесь можно будет увидеть отсылки к знаковым для местных скейтеров местам — от характерной брусчатки и типичного подъезда до «пирамидки», с которой многие начинали осваивать первые трюки, и двора с легендарной «Волгой».
Торжественное открытие (12+) запланировано на 15:00, а праздничная программа продлится до 20:30. Всех гостей ждут соревнования (12+) по скейтбордингу (зарегистрироваться можно прямо на месте), зажигательный DJ‑сет и арт‑зона (12+), где граффитисты создадут свои работы в режиме реального времени.
В церемонии примут участие министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области» Дарья Шорина, генеральный продюсер «Пари Фест» Евгений Матвеев, директор Нижегородского отделения Билайна Василий Терещенко. Ожидается также присутствие главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.
Особую атмосферу событию придадут звезды скейт‑культуры: профессиональный райдер, участник международных чемпионатов и основатель собственной школы скейтбординга Павел Мушкин, а также параскейтбордист Максим Лаллав, который занял четвертое место на чемпионате мира по адаптивному скейтбордингу в Бразилии. Музыкальное настроение обеспечит нижегородский диджей DJ AIKAN.
Скейт‑парк будет открыт для всех желающих все лето — каждый сможет попробовать свои силы или просто насладиться атмосферой уличного спорта.
А уже 1 августа Стрелка станет площадкой масштабного спортивно‑музыкального фестиваля «Пари Фест». Гостей ждет насыщенная музыкальная программа (12+) на трех сценах с выступлениями Big Baby Tape, ATL, Boulevard Depo, Тоси Чайкиной, Мартина, Полки, passmurny, Bad Balance, КАССЕТЫ и других артистов, представляющих электронную, хип‑хоп и инди‑сцены. Фестиваль объединит спорт и музыку в едином пространстве энергии и драйва.