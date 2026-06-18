«Воронежэнерго» предупреждает об опасности работ в охранных зонах ЛЭП

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» предупреждают об опасности нарушения правил проведения работ в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП). Чаще всего происшествия случаются во время полевых сельскохозяйственных работ, лесозаготовки, строительства домов, дач и гаражей, посадки декоративных и плодовых деревьев, а также при выполнении иных работ с использованием крупногабаритной и грузоподъемной техники.
ЛЭП находятся под напряжением и относятся к объектам повышенной опасности. Проведение работ в их охранных зонах требует соблюдения установленных правил и мер безопасности. По заявке специалисты электросетевой компании обеспечивают условия для безопасного проведения работ и проверяют наличие необходимой документации, допусков и инструктажей.
Соблюдение правил электробезопасности является обязательным условием сохранения жизни и здоровья при выполнении работ вблизи энергообъектов.
Запрещается:
• приближаться на расстояние менее 2,5 м к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям энергообъектов, в том числе к проводам воздушных линий электропередачи. Запрет распространяется не только на людей, но и на автотранспорт, а также другие механизмы;
• прикасаться к механизмам и грузоподъемным машинам, оказавшимся под напряжением вследствие соприкосновения с токоведущими частями или возникновения электрического разряда, а также спускаться с них на землю или подниматься на них до снятия напряжения;
• приближаться на расстояние менее 8 м к лежащему на земле проводу воздушной линии электропередачи или к железобетонным опорам ЛЭП при наличии признаков возможного замыкания на землю. Такими признаками могут быть прикосновение провода к телу опоры, дым или испарение влаги из почвы вблизи опоры, возникновение искрения или электрической дуги.
Перед началом любых строительных, земляных, погрузочно-разгрузочных и ремонтных работ вблизи линий электропередачи необходимо:
• получить письменное разрешение электросетевой организации — это позволит принять необходимые меры безопасности, в некоторых случаях — снять напряжение с ЛЭП;
• назначить ответственных за безопасное производство работ с группой по электробезопасности. Иногда при работах вблизи действующей линии электропередачи требуется присутствие наблюдающего из персонала энергокомпании;
• пройти специальный инструктаж и оформить допуск работников к выполнению работ в охранной зоне ЛЭП;
• оснастить механизмы и грузоподъемную технику заземляющими устройствами.
Подать заявку на согласование работ в охранных зонах линий электропередачи, эксплуатируемых филиалом «Россети Центр» — «Воронежэнерго», можно, направив письменное обращение в адрес компании либо через Личный кабинет клиента на официальном сайте.