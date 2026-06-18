«Воронежэнерго» предупреждает об опасности работ в охранных зонах ЛЭП

• приближаться на расстояние менее 2,5 м к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям энергообъектов, в том числе к проводам воздушных линий электропередачи. Запрет распространяется не только на людей, но и на автотранспорт, а также другие механизмы;