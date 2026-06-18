В Ростовской области зарплаты архитекторов снизились на 13%

В январе-мае 2026 года в Ростовской области средняя заработная плата для архитекторов составила 70 тыс. руб., что на 13% ниже год к году. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы рекрутингового сервиса hh.ru.