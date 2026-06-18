Долг за ТКО с предприятия водоснабжения Ростовской области взыскали в суде

Согласно данным портала rusprofile, ГУП РО «УРСВ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в феврале 2013 года. Основной вид деятельности компании — забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Единственным учредителем предприятия является Ростовская область. Наличие действующих лицензий, в частности на пользование недрами для добычи подземных вод, на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов и на обращение с отходами, подтверждает, что деятельность предприятия является регулируемой и связана с эксплуатацией стратегически важных объектов.