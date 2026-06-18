В Красноярске состоится праздник кочевых народов «Жайлоо»

Одной из главных частей программы станут национальные спортивные состязания. Все желающие смогут принять участие в игре «Аркан тартыш» — перетягивании каната, а также попробовать свои силы в древней борьбе на поясах «Курош», где соперники стремятся повалить друг друга на землю, удерживая захват за пояс.