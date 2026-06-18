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В Красноярске состоится праздник кочевых народов «Жайлоо»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21 июня в Красноярске пройдет национальный праздник кочевых народов «Жайлоо». Мероприятие развернется на восточной стороне острова Татышев в 12:00.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21 июня в Красноярске пройдет национальный праздник кочевых народов «Жайлоо». Мероприятие развернется на восточной стороне острова Татышев в 12:00.

Название праздника переводится с кыргызского языка как «летнее пастбище» и связано с традиционным укладом жизни кыргызского народа, основу которого исторически составляло животноводство.

Для гостей подготовят этнозону, где можно будет познакомиться с национальным бытом, культурой и традициями кыргызов. Посетителей ждут тематические фотолокации, предметы народного искусства и элементы традиционного жилища.

Одной из главных частей программы станут национальные спортивные состязания. Все желающие смогут принять участие в игре «Аркан тартыш» — перетягивании каната, а также попробовать свои силы в древней борьбе на поясах «Курош», где соперники стремятся повалить друг друга на землю, удерживая захват за пояс.

Гостей праздника также угостят традиционными блюдами и национальными напитками. В рамках мероприятия состоится гастрономическая презентация, посвященная культурному многообразию народов Красноярского края.

Кроме того, в программе запланированы концерт творческих коллективов, национальные танцы и музыкальные номера, мастер-классы по народным ремеслам, а также выставка-ярмарка, сообщают в мэрии.

Отметим, что 2026 год объявлен Президентом России Годом единства народов России.

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