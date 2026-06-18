Обновлённый ЗАГС откроется во Владивостоке в сентябре

Вход организуют с Океанского проспекта. Гостей на первом этаже будет встречать специальный арт-объект — какой именно, определят чуть позже, но уже ясно, что это станет первой фотозоной для молодожёнов. Далее посетители поднимутся по винтовой лестнице, которая сохранила свой исторический облик и сама по себе является настоящим объектом притяжения для ценителей архитектуры. На втором этаже разместятся все необходимые помещения: комната невесты, где можно побыть с мамой или подругой, поправить макияж и собраться с мыслями за несколько минут до церемонии; просторный гардероб, чтобы гости могли комфортно раздеться; туалетные комнаты нового формата — не просто тесные кабинки, а полноценные пространства с зонами умывальников и зеркалом.