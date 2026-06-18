Обновлённый ЗАГС откроется во Владивостоке в сентябре

В здании с грифонами на Океанском проспекте, 7 идёт капитальный ремонт, и уже в начале сентября 2026 года оно примет первых молодожёнов. Причём работать дворец бракосочетания будет не традиционные два дня в неделю, а пять. Принимать здесь планируют по 15−20 пар ежедневно, и это комфортное количество, которое позволит сохранить торжественность каждой церемонии.
Заместитель главы Владивостока Екатерина Сиволовская лично следит за ходом работ и бывает на объекте регулярно.
«Я регулярно посещаю объект, на текущий момент работы идут по графику, поэтому мы планируем открыться, так же как и изначально заявлялось, в первых числах сентября 2026 года. Интерес к обновлённому залу у горожан колоссальный. После того как мы анонсировали, что здесь будет большой зал бракосочетания, я каждую неделю получаю вопрос, когда его откроют», — поделилась Екатерина Сиволовская.
Само здание, построенное в 1916 году по проекту архитектора Владимира Фёдорова, давно стало одной из архитектурных ценностей центра Владивостока. С 1916 по 1946 год здесь размещалось генеральное консульство Японии, после — больница, а в последние десятилетия — Гражданская коллегия Приморского краевого суда. С 1997 года здание находится под государственной охраной как объект культурного наследия регионального значения. Именно этот богатый исторический контекст добавляет проекту и сложности, и особого значения: ремонт должен не только создать современный и комфортный ЗАГС, но и бережно сохранить всё, что составляет душу столетних стен.
К работам внутри здания приступили в апреле 2026 года. Контракт на сумму 21 миллион рублей из городского бюджета заключили с ООО «Дальстройбизнес II» — это та же компания, которая прошлым летом капитально отремонтировала кровлю. Сдать объект строители обязаны до 31 августа, а приёмка со стороны заказчика должна завершиться до 5 ноября, однако открытие запланировали на начало сентября.
О том, с какими трудностями пришлось столкнуться при реставрации старинного здания, рассказала генеральный директор «Дальстройбизнес II» Ольга Староверова.
«Здание имеет свою историю, поэтому во время ремонта особое внимание уделяется сохранению архитектурных деталей и обновлению инженерных систем. Специалисты приводят в порядок лепной декор, выполняют отделочные работы и поэтапно модернизируют коммуникации. Все возникающие в ходе ремонта технические вопросы решаются в рабочем порядке», — рассказала Ольга Староверова.
Несмотря на все сюрпризы, график выдерживается, и в мэрии уверены, что результат оправдает ожидания.
Раньше внутреннее убранство выглядело удручающе: светло-жёлтые стены с чёрными пятнами сырости, потемневший от протечек потолок в холле с изогнутой лестницей, дешёвый ламинат с пластиковыми плинтусами. Теперь же всё преобразится.
«Когда разрабатывался проект этого помещения, были приглашены эксперты, свадебные фотографы, опрашивали молодожёнов. От них мы пытались узнать, каким должно быть помещение ЗАГСа. Получив обратную связь, мы учли эту информацию при создании проекта», — пояснила начальник управления ЗАГСа администрации Владивостока Юлия Шакурова. В итоге родился проект светлого, максимально красивого и комфортного пространства с зеркалами и золотыми акцентами.
Вход организуют с Океанского проспекта. Гостей на первом этаже будет встречать специальный арт-объект — какой именно, определят чуть позже, но уже ясно, что это станет первой фотозоной для молодожёнов. Далее посетители поднимутся по винтовой лестнице, которая сохранила свой исторический облик и сама по себе является настоящим объектом притяжения для ценителей архитектуры. На втором этаже разместятся все необходимые помещения: комната невесты, где можно побыть с мамой или подругой, поправить макияж и собраться с мыслями за несколько минут до церемонии; просторный гардероб, чтобы гости могли комфортно раздеться; туалетные комнаты нового формата — не просто тесные кабинки, а полноценные пространства с зонами умывальников и зеркалом.
Главное помещение — зал бракосочетания — обещает быть по-настоящему дворцовым. Высокие потолки украсят хрустальные люстры, окна обрамят жёлтыми рамами, а под потолком повесят шторы золотого цвета.
«Согласитесь, когда ты попадаешь в ЗАГС, это торжество остаётся в памяти на всю жизнь. Мы большое внимание уделяем деталям. Наша задача — сделать помещение светлым, чтобы свет придавал особую торжественность и хорошее настроение», — подчеркнула Юлия Шакурова.
Необычное решение — работа загса пять дней в неделю — возникло не случайно. Специалисты проанализировали запросы современных пар и выяснили: многие готовы жениться не только в пятницу и субботу, но и в будни.
«Пары у нас готовы и в понедельник, и во вторник заключать браки, а после, например, улететь в свадебное путешествие. Им не важно, в какой день расписаться», — объяснили в управлении ЗАГСа. Это нововведение сделает ЗАГС доступнее и разгрузит традиционные «свадебные» дни.
Всё время ремонта отделение ЗАГСа № 3 продолжает работать по адресу — на улице Шкипера Гека, 15.