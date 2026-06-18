Алкоголь не будут продавать в центре Владивостока в выходные

Согласно закону Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ продажа спиртного запрещается на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за один час до их начала, во время проведения и в течение одного часа после их окончания. Обращение администрации касается в первую очередь предпринимателей, но и потребителям следует планировать покупки с учётом предстоящих ограничений.