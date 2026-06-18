Алкоголь не будут продавать в центре Владивостока в выходные

Праздник «День Китая», который планируют сделать ежегодным, развернётся по традиции на площади Борцов Революции. Площадки праздника откроются в 11:30, развлекательные мероприятия стартуют в 12:00 и завершатся в 20:00. Программа включает в себя концерт артистов России и Китая, два розыгрыша игрушек Labubu, выступления мастеров ушу. Будут работать разнообразные мастер-классы, зона бесплатных угощений в обед и выставка современной китайской техники — автомобилей и электроники.
Воскресный фестиваль ремёсел пройдёт с 12:00 до 21:00 на набережной Спортивной гавани. Участники будут вручную создавать изделия на заданную тему в своей уникальной технике, а гости смогут наблюдать за их работой. Каждому участнику даётся шесть часов на выполнение работы.
Согласно закону Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ продажа спиртного запрещается на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий за один час до их начала, во время проведения и в течение одного часа после их окончания. Обращение администрации касается в первую очередь предпринимателей, но и потребителям следует планировать покупки с учётом предстоящих ограничений.
Самое сомнительное место реализации алкоголя в центре Владивостока — это, пожалуй, пляж «Юбилейный», прилегающий к набережной Спортивной гавани. Там спокойно торговали спиртным в многочисленных сезонных кафе ещё до принятия закона, который разрешал продажу алкоголя в подобных заведениях. На «барной улице» наливают и подросткам — периодически полиция проводит там рейды и иногда ловит несовершеннолетних любителей взрослых удовольствий.
В августе 2024 года на пляже утонул 15-летний юноша во время прыжков в воду с пирса, хотя пляж запрещён для купания. По словам очевидцев, парень перед купанием употреблял алкоголь.