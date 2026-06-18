РФС утвердил календарь Лиги PARI на сезон 2026/27

Первый тур уже 11 июля, а к концу августа команды успеют сыграть 9 туров. Это создаёт эффект «экспресс-старта». У команд почти нет времени на затяжную предсезонку. Те, кто грамотно проведёт сборы и сохранит игроков без травм, получат преимущество в первых играх. Начало чемпионата покажет, у кого из тренеров лучше сработала предсезонная подготовка.