РФС утвердил календарь Лиги PARI на сезон 2026/27

Сезон стартует уже 11 июля 2026 года, а финиширует 30 мая 2027 года после 34 туров. Календарь расчерчен по принципу «без раскачки — через зиму — к финишной драме», и уже сейчас видны три ключевые зоны напряжения.
Зона 1. «Экспресс-старт»: июль — август.
Первый тур уже 11 июля, а к концу августа команды успеют сыграть 9 туров. Это создаёт эффект «экспресс-старта». У команд почти нет времени на затяжную предсезонку. Те, кто грамотно проведёт сборы и сохранит игроков без травм, получат преимущество в первых играх. Начало чемпионата покажет, у кого из тренеров лучше сработала предсезонная подготовка.
Зона 2. «Эффект перезагрузки»: зимняя пауза.
Между 21-м и 22-м турами образуется длинный перерыв — конец декабря уходит в начало марта. Это классический «нож» для команд. Те, кто шёл в лидерах перед паузой, рискуют потерять форму из-за долгого простоя. А аутсайдеры получают шанс перезагрузиться и «выстрелить» весной. Посмотрим кто лучше справится с возвращением игрового ритма после зимних каникул.
Зона 3. «Финишный спурт»: апрель — май.
Последние туры (с 30-го по 34-й) плотно упакованы в конце мая, а сразу за ними традиционно стартуют стыковые матчи. Календарь создаёт давление: любая потеря очков в апреле-мае может лишить команду не только прямого выхода, но и шанса в стыках. Физическая и психологическая усталость будет максимальной.
Концовка обещает быть нервной — каждая ничья может стать фатальной.
Календарь сезона 2026/27 не про везение, а про управление нагрузками. Успех будет зависеть от того, как команды пройдут три критических этапа: стартовый рывок, зимнюю перезагрузку и майский марафон.
Александр Веселовский.
Фото Андрея Поручаева.