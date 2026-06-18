Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Красноярского края буксир протаранил причал

В Красноярском крае транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия в морском порту Дудинка.

Источник: Комсомольская правда

Утром 18 июня в морском порту Дудинки Красноярского края барже-буксирный состав «Капитан Яковлев» протаранил речной причал. По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, судно получило повреждения.

О пострадавших не сообщается. Ведомство организовало проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Красноярске частично ограничат движение транспорта по Коркинскому мосту («777») через Енисей.