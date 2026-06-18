На севере Красноярского края буксир протаранил причал

Утром 18 июня в морском порту Дудинки Красноярского края барже-буксирный состав «Капитан Яковлев» протаранил речной причал. По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, судно получило повреждения.
О пострадавших не сообщается. Ведомство организовало проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что в Красноярске частично ограничат движение транспорта по Коркинскому мосту («777») через Енисей.