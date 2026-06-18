Подростковая преступность снизилась на 10,3% в Нижегородской области

За пять месяцев 2026 года в Нижегородской области зафиксировали снижение подростковой преступности на 10,3%. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, несовершеннолетние совершили 271 противоправное деяние. Половина из них — преступления против собственности.
На родителей трудных подростков было составлено 3109 протоколов об административных правонарушениях и возбуждено 12 уголовных дел.
Ранее мы писали, что 13 детей стали жертвами мошенников в Нижегородской области в 2026 году.