Капитальный ремонт хабаровских школ № 70 и № 87 завершится до 1 сентября

Обе школы находятся в Индустриальном районе Хабаровска и попали в план капитального ремонта на 2025−2026 учебный год. Одну из этих школ приводят в порядок по нацпроекту «Молодежь и дети», а вторую ремонтируют силами городского бюджета. Так, в школе № 70 уже заменены все окна, заменены полы и установлена новая система отопления. Сейчас в здании проводятся отделочные работы. Школа должна принять своих учеников после окончания ремонта уже 1 сентября. На ее модернизацию из городского бюджета выделили почти 115 млн рублей. В свою очередь, в школе № 87 проводится замена систем отопления, электро- и водоснабжения, также обновляют крышу и фасад здания. Сейчас работы уже выполнены примерно на 80%. Завершатся они также до 1 сентября. Стоимость ремонта школы № 87 по нацпроекту «Молодежь и дети» превысит 143 млн рублей.