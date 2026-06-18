Дмитрий Демешин оценил ход строительства жилья в Комсомольске-на-Амуре

Глава региона посетил бульвар Юности, где строится жилой дом. На этой площадке работает местный подрядчик, который ранее уже возвел несколько похожих объектов в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас к будущей новостройке уже подведены все инженерные коммуникации, а также приобретены лифты и другие стройматериалы. Осенью строители планируют «закрыть контур» здания и провести работы на его крыше, чтобы зимой уже можно было спокойно заниматься внутренней отделкой. По графику сдать дом планируется в третьем квартале следующего года, однако подрядчик работает с опережением графика, возводя по два этажа в месяц вместо одного. Поэтому есть вероятность, что дом будет введен в эксплуатацию уже в начале 2027 года. В целом в Хабаровском крае в прошлом году ввели свыше 558 тысяч квадратных метров жилья, что на 6% больше, чем годом ранее. Сейчас в крае строится 1,558 тыс. квадратных метров нового жилья. Больше всего новостроек возводится в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, в Бикине и в Хабаровском районе. По темпам жилищного строительства Хабаровский край занимает одну из лидирующих позиций на Дальнем Востоке и 21 место по всей России.