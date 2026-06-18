На трассе Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын загорелся автобус с 18 пассажирами

Сегодня около 12:00 на 157‑м километре автодороги в Солнечном округе в пассажирском автобусе 308‑го маршрута произошло возгорание в задней части. Водитель узнал о пожаре от одного из пассажиров. Он остановил транспорт, высадил 18 человек и вынес их имущество, после чего сообщил о ЧП в Единую дежурную диспетчерскую службу и начал тушить огонь. В результате произошедшего никто не пострадал. Все пассажиры были отправлены по маршруту дальше.